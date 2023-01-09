Politico: Поставки Украине западных танков больше не под запретом

Великие западные государства наконец-то решили прислать Украине бронированную технику, которую давно уже просило руководство Киева и которое, как оно надеется, даст значительный толчок в борьбе с российскими оккупантами. Этот процесс запустился, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправляет в Украину "легкие танки" - боевые бронированные машины AMX-10 RC, пишет Politico. В частности, Макрон решил "расширить помощь" в ответ на "потребности, высказанные Украиной", сообщает Зеркало недели.

Как заявил старший советник по вопросам Европы Международного института стратегических исследований Франсуа Хейсбур, решение Франции стало первым по поставке в Украину танка западной разработки. Он тогда отметил, что это символично и важно.

В издании подчеркнули, что это давило на другие страны и те вынуждены последовали примеру Франции. Президент Украины Владимир Зеленский в среду поблагодарил Францию за AMX-10 и призвал других союзников предоставить танки и другое тяжелое вооружение.

"Нет никакой рациональной причины, почему Украине до сих пор не поставили западные танки" , - сказал глава Украинского государства.

Через несколько часов после призыва Германия и США объявили о подобных шагах.

Да, Германия предоставит свою боевую машину пехоты Marder, а США пришлют Украине боевую машину Bradley.

Ни одна из них не является той современной боевой машиной, которую Украина действительно хочет, как, например, самый современный французский Leclerc, немецкий Leopard или M1 Abrams армии США, которые более мобильны, более точны и имеют больший радиус действия по сравнению со старыми. Однако такие шаги сигнализируют, что поставки танков Украине больше не запрещены.

Согласно заявлению от 5 января, Берлин также передаст батарею противовоздушной обороны Patriot производства США, благодаря чему количество этих систем ПВО в Киеве увеличится до двух. Ведь в прошлом месяце о поставках этих ЗРК объявил Белый дом.

Хотя Великобритания еще не взяла на себя подобных обязательств, министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал после встречи со своей коллегой Германии Анналеной Бербок, что Лондон предоставляет такое военное оборудование, которое способно нанести решительный удар по российским целям на расстоянии.

«Мы будем продолжать говорить с украинцами о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны и мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это. Танки вполне могут являться частью этого. Откуда они происходят, какие союзники их предоставляют, это то, над чем мы, конечно, работаем в координации друг с другом» , – добавил Клеверли.

В издании отметили, что хотя в последние недели линия фронта не сильно сдвинулась, в европейских столицах внимание сосредоточено на том, что произойдет дальше. В частности, по словам советника французского министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, для Франции это «возможное российское наступление весной». Так он повторил предупреждения НАТО, высказанные в декабре.

Бронированные машины AMX-10 RC ранее использовались французскими войсками как разведывательная машина и истребитель-танков. Politico пишет, что маневровость и скорость машины позволят Украине наносить сильные удары. Однако его относительно легкая броня является недостатком против тяжелых российских пушек.

По словам генерала в отставке Жерома Пеллистранди, директора журнала National Defence Review, машину можно было развернуть впереди колонны основных боевых танков во время операций.

«Это транспортное средство, разработанное в 70-х и 80-х годах для отслеживания продвижения советских сухопутных вооруженных сил. Парадокс состоит в том, что сегодня его будут использовать для тех целей, для которых он был построен... потому что россияне показали, что их доктрина не сильно изменилась с советских времен» , — сказал Пеллистранди.

По словам Хейсбурга, решение отправить такую военную технику упраздняет еще одно западное табу после поставки в Украину в последние месяцы сложных систем ПВО.

«Танк создан для того, чтобы идти вперед, особенно эта модель. Это бронированная разведывательная машина, и это вклад, призванный помочь Украине вернуть оккупированные территории» , – сказал он.

Хотя никакие цифры по поставкам из Франции не были объявлены, Пеллистранди оценил, что есть примерно 30 AMX-10 RC, доступных для немедленной отправки в Украину, поскольку их заменяют бронетехники последнего поколения.

Однако есть сомнения в том, насколько они могут повлиять на поле боя.

«Это может помочь, но в цифрах это немного, учитывая, что в Украине сотни танков и тысячи единиц бронетехники. Украинцы их хорошо используют, но они не стреляют так далеко, как российские танки» , – отметил полковник в отставке и консультант по обороне Мишель Гойя.

Однако, как отметили в издании, решение отправить «легкие танки» означает изменение взглядов Франции после того, как во время его новогоднего обращения Макрон заявил, что его страна будет «помогать Украине победить».

Предстоящие поставки могут быть только началом. Украинцы до сих пор просят Францию послать Украине танки Leclerc, которые более тяжелые, мощные и лучше защищенные, чем AMX-10. Отвечая на вопрос, планирует ли Франция послать такое оборудование, правительственный советник сказал, что запрос рассматривается, и решение зависит от того, сможет ли Франция покинуть танки Leclerc, а также от того, удастся ли украинцам научить их использовать своевременно.

Но, по мнению Хейсбурга, украинцам было бы целесообразнее тренироваться на немецких танках Leopard 1 и 2, которые до сих пор производятся и используются во многих странах Европы, а не на танках Leclerc, которые трудно было бы обслуживать в Украине.