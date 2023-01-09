Повесток через "Дія" не будет – Минцифры

Новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут поступать через приложение "Дія", заверили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает Экономическая правда.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предполагает поступление повесток через "Дія". В нашем плане работы пока нет таких задач" , - отметил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Согласно постановлению Кабинета министров, у "Дія" должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.

"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины" , – отмечают в Минцифре.

"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дія. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений" , – добавляет Мстислав Баник.

Новый порядок взятия на военный учет Кабмин Украины утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу.

Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Делать это можно будет традиционно, а можно через приложение "Дія", но пока неизвестно, когда начнет работать эта функция.