Повесток через "Дія" не будет – Минцифры
Новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут поступать через приложение "Дія", заверили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает Экономическая правда.
"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предполагает поступление повесток через "Дія". В нашем плане работы пока нет таких задач", - отметил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
Согласно постановлению Кабинета министров, у "Дія" должен появиться новый сервис – электронный военный билет.
Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.
"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины", – отмечают в Минцифре.
"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дія. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавляет Мстислав Баник.
Новый порядок взятия на военный учет Кабмин Украины утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу.
Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Делать это можно будет традиционно, а можно через приложение "Дія", но пока неизвестно, когда начнет работать эта функция.