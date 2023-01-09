Теплая зима спасает Европу от энергетического гамбита РФ – Bloomberg

Планы российского президента Владимира Путина прижать Европу, взяв на вооружение энергетику, по крайней мере, пока выглядят неопределенными. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Мягкая погода, широкий спектр поставщиков и усилия по сокращению спроса помогают, при этом запасы газа все еще почти полны, а цены упали до довоенного уровня. После резкого поворота за последний месяц, Европа, вероятно, уже прошла из-за наихудшего периода кризиса.

Сочетание этих условий, включая китайскую эпидемию наводнения, притупляющего конкуренцию за поставки СПГ, снизит уровень инфляции, стабилизирует экономические перспективы Европы и оставит Кремлю меньше рычагов влияния на союзников Украины, если они будут действовать.

Хотя резкое похолодание или перебои с поставками все еще могут повлечь за собой беспорядки на энергетических рынках, растет оптимизм относительно того, что Европа сможет пережить эту зиму и следующую.

«Опасность полного экономического краха, основного краха европейской промышленности, насколько мы видим, отвлечена» , – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Кризис, вызванный вторжением России в Украину в феврале прошлого года, уже стоил Европе около 1 триллиона долларов из-за резкого роста цен на энергоносители. Правительства отреагировали на это, выделив более 700 млрд. долларов помощи компаниям и потребителям, чтобы помочь им выдержать удар. Они также пытаются снизить свою зависимость от российских энергоносителей.

Евросоюз больше не импортирует уголь и сырую нефть из России, а поставки газа были значительно сокращены. Блок частично восполнил этот пробел, увеличив поставки из Норвегии и поставки сжиженного природного газа из Катара, США и т.д.

В Германии хранилища заполнены примерно на 91% по сравнению с 54% год назад, когда Россия уже опорожняла подконтрольные ей хранилища. Правительство канцлера Олафа Шольца с тех пор национализировало местные подразделения «Газпрома» и потратило миллиарды евро на заполнение резервов.

Меры по энергосбережению в промышленности и домохозяйствах, а также теплые январские температуры за последние десятилетия помогли сохранить этот запас.