Нацполиция: Возле Соледара исчезли два волонтера из Британии

В Донецкой области правоохранители разыскивают двух британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, которые исчезли вблизи Соледара 6 января, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет".

Накануне, 6 января в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась.

Полиция пытается установить местонахождение пропавших и призывает украинцев сообщать правоохранителям, информацию о пропавших.

По факту исчезновения британцев открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (пропавшие без вести).