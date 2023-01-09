В Польше рассказали, сколько танков Leopard может получить Украина

Украина сможет получить от Польши не больше десяти немецких танков Leopard, сообщает Деловая столица.

Об этом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил в эфире радиостанции Zet.

Он пояснил, что власти страны сейчас рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в "коалиции стран", имеющих эти боевые машины.

"Вопрос находится на рассмотрении. Речь идет о символической поддержке, несколько, десяток штук. Это широкая коалиция стран" , — сказал Кумох.

Кумох объяснил, что Польша будет работать с партнерами.

"Сколько Leopard предоставит Польша? Совершенно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно. Создание альтернативной реальности" , — сказал он.

Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

Как сообщалось, президент Европарламента Роберта Мецола поддержала предоставление Украине боевых немецких танков Leopard.