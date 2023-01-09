НАБУ объявило в розыск народную депутатку от партии Слуги народа
Народную депутатку от Слуги народа Маргариту Шол объявили в розыск, сообщает Новое время.
Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
Шол подозревают во внесении в декларацию недостоверных данных (ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
"Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн гривен", — рассказали в НАБУ.
В 2021 году народная депутатка отметилась на съезде Слуги народа в отеле Rixos в Трускавце.
Во время презентации партией плана реформ до 2023 года Шол застали за барной стойкой, где она вместе со своей коллегой Татьяной Грищенко пила шампанское.