СМИ: Литва не сможет передать Украине активы РФ без решения Евросоюза

Литва будет ждать решения Евросоюза о передаче российских активов Украине, поскольку самостоятельно этого она сделать не сможет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает LRT.

Как отмечает издание, такую информацию о дальнейшей судьбе активов страны-агрессора озвучили в Минюсте. Там отмечают, что Вильнюс регулярно поднимает этот вопрос на европейских обсуждениях для того, чтобы найти решение, которое бы соответствовало нормам ЕС.

При этом в Литве работает международная рабочая группа под руководством МВД, которая пытается установить правовую базу для того, чтобы сделать возможной конфискацию активов подсанкционных россиян в пользу Украины.

"По мнению специалистов группы, Литва не может принять это решение на национальном уровне - соответствующее решение должно быть принято на уровне ЕС" , - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине, поскольку Еврокомиссия не продвигается в этом вопросе.

Также мы писали, что, по информации МВД Литвы, всего страна заморозила более 85 млн евро активов России и Беларуси.