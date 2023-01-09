Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Словении

Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Словении Наташей Пирц Мусар, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главы государства.

"Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом" , - говорится в сообщении.

54-летняя Наташа Пирц Мусар победила во втором туре президентских выборов в Словении и стала первой в истории страны женщиной-президентом. Ее победа усилила либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на проходивших в апреле парламентских выборах.

О Пирц Мусар известно, что ранее она работала юристом супруги экс-президента США Мелании Трамп и уполномоченной по вопросам информации Словении.

Свою предвыборную кампанию она построила на приверженности демократии и правам человека, заверяла, что не будет вмешиваться в политику, но готова помогать в решении внутриполитических вопросов.

У президента Словении ограниченные полномочия, но формально он предлагает кандидатуру премьера парламента и может его распустить в случае, если тот долго не утверждает кабинет министров.

Напомним, Словения в конце декабря передала Украине два реанимобиля и приняла на лечение тяжелораненых украинцев.