Перехват СБУ: Удирая из Лимана, россияне убивали и насиловали гражданских

Служба безопасности Украины перехватила один из телефонных разговоров оккупантов, который свидетельствует, что при отступлении из Лимана Донецкой области россияне убивали гражданских и насиловали женщин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Прямая речь оккупанта:

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных... Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали".

В спецслужбе заверили, что эти слова задокументированы и станут еще одним доказательством в Гааге.

Всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии РФ Служба безопасности Украины открыла уже более 21 тысячи уголовных производств. В частности, по материалам СБУ в международный розыск объявлена россиянка, которая весной "благословляла" своего мужа насиловать украинок.

В телефонных разговорах российских оккупантов, которые перехватывает СБУ, их близкие, друзья и знакомые советуют им грабить имущество украинцев, насиловать, пытать и убивать женщин, детей и безоружных людей.