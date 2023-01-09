Беларускі Гаюн: В Беларусь из РФ прибыл еще один эшелон с техникой и солдатами

8 января из Воронежской области РФ в беларусский город Барановичи прибыл эшелон с военной техникой и личным составом вооруженных сил России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек.

По данным "Гаюна", среди техники были замечены: не меньше 8 грузовиков КамАЗ, 6 тягачей МТ-ЛБ и 2 артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен 4 января с железнодорожной станции "Зайцевка" в Воронежской области. Эта станция находится в приграничной зоне с оккупированной частью Луганской области.

В ночь на 7 января в Беларусь также перебросили эшелон с российскими военными в составе около 700-800 человек.