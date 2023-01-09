Bloomberg: Российская нефть продается по цене, вдвое ниже мировой

Цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом европейский запрет и санкции G7 сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии.

Согласно данным, предоставленным Bloomberg Argus Media, именно нефть Urals, которая преимущественно экспортируется (на нее приходится почти 2/3 российского нефтяного экспорта), стоила 37,80 долларов за баррель в балтийском порту Приморск РФ. Это рекордная самая низкая цена с весны 2020 года. Глобальный ориентир - нефть марки Brent - в тот же день оценивали на уровне 78,57 долларов.

С начала 2023 года Urals подешевела примерно на 10%. Ее текущие котировки уже вдвое ниже Brent и на треть ниже ценового потолка, который страны G7 установили на отметке 60 долларов за баррель.

"Ключевой причиной снижения цен, вероятно, стала потеря европейского рынка, поскольку теперь Россия зависит от крошечной группы покупателей, в частности Китая и Индии. И поскольку танкерам приходится плыть на тысячи километров дальше, чтобы доставить груз из западных российских портов к этим покупателям, стоимость фрахта судов резко выросло. Это заставило снизить цену на российскую нефть, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока" , - пишет Bloomberg.

Недавно сообщалось, что объемы поставок сырой нефти из России в конце 2022 года упали до минимума.

Напомним, что Россия стремилась компенсировать в 2023 году уменьшение объемов переработки нефти в результате эмбарго ЕС путем увеличения экспорта сырой нефти.

Кроме того, мы писали, что существенные ограничения импорта российской нефти в Евросоюз болезненно ударили по нефтяным доходам России. Снабжение российской нефти морским транспортом обрушилось в первую полную неделю действия санкций G7 и ЕС, направленных против доходов РФ от продажи нефти.

Добавим, что Эстония предлагает еще снизить ценовой потолок для российской нефти.