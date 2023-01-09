Зеленский: Украина хочет стать европейским хабом "зеленой" энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках обновления своей энергетической системы после войны будет стремиться стать хабом "зеленой" энергетики для Европейского союза, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом, который приехал в Киев сегодня, 9 января.

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с Россией останется. И поэтому Европейский союз должен быть независим от любых решений РФ". Здесь мы видим себя как надежного партнера по "зеленой" энергетике" , - отметил глава государства.

Во время встречи Зеленский также рассказал Тиммермансу, в какой помощи нуждается Украина для прохождения отопительного сезона. При этом было отмечено важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию, в частности в энергетической сфере.

Сегодня утром сообщалось, что почти 1 ГВт проектов ветроэнергетики стоит на паузе в результате войны, по данным Минэнерго.

Ранее мы писали, что в Еврокомиссии заявили: децентрализация "зеленой" энергетики является преимуществом для украинской энергосистемы.

Кроме того, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме. По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.