Чехия готовится передать Украине новую партию танков
Правительство Чехии готовится передать Украине новую партию танков. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Фиала в Twitter.
Чешский премьер отметил, что в Украину отправят танки Т-72.
"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", - написал он.
Фиала также добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.
"Во время моего визита в армейский арсенал Excalibur у меня также была возможность окрестить новую эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем может помочь и Украине", - написал он.
Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.
Кроме того, в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных.