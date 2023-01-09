Гайдай: Россияне мощно бьют по Невскому, погибли двое гражданских

Российские захватчики ведут плотный огонь по селу Невское, что на Луганщине. В понедельник там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

"Россияне мощно бьют по Невскому. Село не имеет ни одного уцелевшего здания, но там до сих пор находятся более сотни мирных людей. После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела".

По словам Гайдая, также идут бои за село Новоселовское. Населенный пункт разрушен до основания и пуст.