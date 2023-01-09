Ким: Количество раненых в результате обстрела Очакова возросло до 15 человек
Количество раненых в результате ракетного обстрела Очакова возросло до 15 человек. Среди пострадавших есть ребенок, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
"Количество раненых в Очакове выросло до 15, из них — один ребенок 2 года", — написал он.
Оккупанты в понедельник, 9 января, обстреляли Очаков. В Офисе президента уточнили, что в результате ракетного удара были повреждены более 100 домов, а также больница.