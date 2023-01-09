Зеленский о Соледаре: Мы выиграли дополнительное время и силы

Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бамут и проявляют максимальную стойкость. Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов.

Это очень трудно. Там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

А что Россия хотела там выиграть? Полностью все разрушено... Жизни почти не осталось и тысячи их людей потеряны. Вся земля под Соледаром - в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие".

Зеленский отметил, что сейчас наибольшие свои усилия российские оккупанты сконцентрировали именно на Соледаре.