Politico: США могут передать Украине боевые машины Stryker

США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Страйкеры" могут быть частью следующего пакета военной помощи, по словам представителя министерства обороны, который попросил не называть его имени. Администрация может объявить о новом пакете в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы "Рамштайн".

Окончательное решение об их передаче еще не принято, и отправку в Украину нового типа боевых машин могут несколько отложить.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою" , — сказал представитель Минобороны США.

Stryker представляют собой восьмиколесные боевые бронированные машины, созданные General Dynamics Land Systems. Они отличаются хорошей проходимостью по пересеченной местности.

Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад Армии США, созданных в начале 2000-х годов и применяются для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя.

На бронемашине устанавливается дистанционно управляемая башня Protector RWS, в которую вмонтирован 12,7-мм пулемёт M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемёт M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомёт Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатомётов.