Погода в Украине на 9 января: Синоптики предупредили о сильном ветре и дожде со снегом

Сегодня, 10 января, в большинстве областей Украины будут наблюдаться сильные порывы ветра, на Левобежье дожди и мокрый снег. Температура в Киеве около 0-2° мороза﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами гололедица, на дорогах гололедица", — пишут синоптики.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине кроме большинства западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза.

В Киевской области местами мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.