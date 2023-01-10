Эстония готова первой в ЕС ввести механизм конфискации активов РФ

Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Правовая база будет создана до конца января после того, как правительство в Таллинне в конце декабря поручило министерствам разработать план конфискации активов, заявил в понедельник Михкель Тамм, пресс-секретарь министерства иностранных дел.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковую договоренность о работе с 300 миллиардами евро в резервах российского центрального банка и еще миллиардами замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

"Члены ЕС должны продолжить работу над обеспечением ответственности за преступление агрессии и использовать замороженные активы России" , - заявила в декабре премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на российских счетах в стране составляют почти 20 миллионов евро.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца открыто для конвертации российских активов в помощь Украине, если удастся решить сложные юридические вопросы, сообщают люди, знакомые с ходом дискуссий. По словам одного из участников переговоров, одним из вариантов может быть наложение ареста на активы лиц, причастных к военным преступлениям, вместо того, чтобы накладывать полную конфискацию, которая может занять годы, чтобы решить юридические вопросы.