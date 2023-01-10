Tesla возвращает круглый руль в свои электрокары в качестве опции

Компания Tesla, после очередного обновления в 2021 году, начала предлагала электромобили Model S и X со штурвалом U-образной формы. Но это новшество по достоинству оценили не все. Критики было достаточно много, поэтому глава марки Илон Маск решил вернуть этим моделям традиционное рулевое колесо, сообщает Автоцентр.

Теперь покупатели смогут самостоятельно выбирать между штурвалом и обычным круглым рулем. Причем доплачивать за эту опцию, которая уже добавлена в онлайн-конфигуратор, не нужно. Правда, новое круглое рулевое колесо отличается от того, которое устанавливалось в электрокарах до перехода на штурвал.

Сообщается, что новый круглый руль лишили подрулевых лепестков. Теперь их функционал возложен на сенсорные кнопки и поворотные шарики-контролеры.

Владельцы Model S и Model X, которым не предоставили выбора во время покупки электромобиля, смогут заменить штурвал на новый руль за 700 долларов. Для этого нужно оставить заявку на сайте компании. В цену включен само рулевое колесо и его установка. Услуга будет доступна с марта 2023 года.