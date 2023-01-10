Генштаб: ВСУ подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 710 российских захватчиков, повредили или потопили военное судно РФ, а также уничтожили по 4 танка и БПЛА.
"Несколько больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения", - отметили в Генштабе.
Общие боевые потери России в войне против Украины с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 112 470 (+710) человек ликвидировано,
- танков – 3 084 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 154 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2 073 (+4) ед,
- РСЗО – 434 (+0) ед,
- средств ПВО – 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 275 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей/катеров – 17 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 817 (+8) ед,
- специальной техники – 183 (+0).
Данные уточняются.