Генштаб: ВСУ подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника

Генштаб: ВСУ подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины﻿, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 710 российских захватчиков, повредили или потопили военное судно РФ, а также уничтожили по 4 танка и БПЛА. 

"Несколько больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери России в войне против Украины с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 112 470 (+710) человек ликвидировано,
  • танков – 3 084 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 154 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2 073 (+4) ед,
  • РСЗО – 434 (+0) ед,
  • средств ПВО – 217 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей/катеров – 17 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 817 (+8) ед,
  • специальной техники – 183 (+0).

Данные уточняются.

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