Генштаб: ВСУ подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины﻿, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 710 российских захватчиков, повредили или потопили военное судно РФ, а также уничтожили по 4 танка и БПЛА.

"Несколько больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения" , - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери России в войне против Украины с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 112 470 (+710) человек ликвидировано,

танков – 3 084 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 6 154 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2 073 (+4) ед,

РСЗО – 434 (+0) ед,

средств ПВО – 217 (+0) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров – 17 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 817 (+8) ед,

специальной техники – 183 (+0).

Данные уточняются.