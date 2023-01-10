В США не видят признаков того, что Беларусь готова вступить в войну

В минобороны США не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с РФ учениях.﻿ Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Европейская правда.

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт" , - сказал он.

"Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все" , - добавил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что в воскресенье Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории Беларуси. Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, которые входят в состав региональной группировки войск.