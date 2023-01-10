Разведка Британии: Сможет ли РФ оцепить Бахмут в ближайшее время

Несмотря на сложность ситуации в районе Бахмута Донецкой области, войскам РФ вряд ли удастся окружить город в ближайшее время.﻿ Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Ссылаясь на данные британской разведки, министерство отмечает, что за последние четыре дня российские войска и силы "ПВК Вагнера" тактически продвинулись к Соледару на Донбассе и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута. Разведка считает, что его захват, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью РФ — чтобы обойти Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

Также указывается, что часть боевых действий велась за входы в 200-километровые тоннели заброшенных соляных шахт. Обе стороны, вероятно, озабочены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл.