Армения отказалась принимать у себя учения ОДКБ

Власти Армении отказались принимать у себя в стране учения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированные на 2023 год.﻿ Об этом во время пресс-конференции во вторник, 10 января, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Новое время.

По его словам, проведение учений ОДКБ на территории Армении на сегодняшний день является «нецелесообразным».

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут" , — заявил Пашинян.

О проведении в Армении учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023" объявило 1 января министерство обороны России.

Отказ Еревана от военных маневров произошел на фоне провала «миротворческой миссии» РФ в Нагорном Карабахе.

Во время своей встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Пашинян заявил, что российский контингент не способен взять под свой контроль Лачинский коридор, в результате чего он оказался заблокирован азербайджанскими активистами.