Армения отказалась принимать у себя учения ОДКБ
Власти Армении отказались принимать у себя в стране учения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированные на 2023 год. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 10 января, сообщил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Новое время.
По его словам, проведение учений ОДКБ на территории Армении на сегодняшний день является «нецелесообразным».
"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", — заявил Пашинян.
О проведении в Армении учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023" объявило 1 января министерство обороны России.
Отказ Еревана от военных маневров произошел на фоне провала «миротворческой миссии» РФ в Нагорном Карабахе.
Во время своей встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Пашинян заявил, что российский контингент не способен взять под свой контроль Лачинский коридор, в результате чего он оказался заблокирован азербайджанскими активистами.
"Лачинский коридор перекрыт… Пока выходит, что он не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию", — пожаловался он, констатировав неспособность РФ выполнять взятые на себя обязательства.