Укрэнерго: Из-за превышения лимитов в регионах применены аварийные отключения

В Украине на утро 10 января повысилось потребление электроэнергии среди населения из-за низкой температуры, а также промышленности и бизнеса в результате восстановления рабочих мощностей. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме в области доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения" , - говорится в сообщении.

Также из-за порывистого ветра в отдельных регионах есть повреждения в сетях операторов системы распределения, сейчас ведутся ремонтные работы.

Отмечается, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий" , - сообщили в Укрэнерго.

В компании призвали экономно использовать электроэнергию, пользуясь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений.