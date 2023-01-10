В РФ не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке солдат

Военный комиссар Самарской области РФ Алексей Вдовин заявил, что списки ликвидированных в Макеевке мобилизованных россиян не будут опубликованы, сообщает The Insider.

"Списки никакие публиковаться не будут. Всю имеющуюся информацию в военных комиссариатах доводят персонально членам семей военнослужащих – либо при обращении, либо, в отношении ряда военнослужащих, осуществляют оповещение персонально сотрудники военных комиссариатов.

Списки нельзя публиковать. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения провокационных мероприятий против родственников военнослужащих" , - сообщил военный комиссар.

По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих составило 89 человек.