Британские СМИ о передаче танков Украине: "Давно нужно было"

Великобритания пытается оценить, насколько полезны будут поставки танков Украине, чтобы помочь ей в противостоянии против российского вторжения. Если в Лондоне все-таки решат, что нужно обеспечить украинскую армию британскими Challenger 2, это будет первый случай, когда западная страна отправила такое оружие. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в британском Минобороне, сообщает Зеркало недели.

В то же время, издание отмечает, что большинство аналитических центров пришли к выводу: немецкие Leopard 2 лучше подходят Украине, чем британские танки, которыми кроме армии Великобритании пользуется только Оман.

«13 европейских армий используют Leopard 2, что создает более широкий пул танков, а также тренировочных и технических средств, на которые Киев может опереться» , - пишет издание.

Один западный чиновник сказал Financial Times, что решение об отправке бронетехники, включая танки, не принималось централизованно. Скорее проходили двусторонние переговоры между столицами. Решения же отдельных стран провоцировали эффект домино. Чиновник убежден, что если Великобритания отправит Challenger 2 в Украину, США и Германия, скорее всего, тоже передадут свои машины. Впрочем, окончательное решение в Лондоне еще не было принято. Главное беспокойство состоит в том, смогут ли украинские военные пользоваться Challenger 2.

«Какой смысл отправлять им то, что они не смогут использовать» , – сказал один из собеседников издания.

В свою очередь The Telegraph пишет, что премьер-министр Риши Сунак «поддерживает усилия по отправке британских танков в Украину». Он разговаривал с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Если Лондон решится сделать первый шаг в этом вопросе, то тем самым он разрушит табу по поводу отправки современных танков из-за страха, что Россия пойдет на эскалацию конфликта.

«Challenger II оснащены броней Чобхем и Дорчестер, точный химический состав которых держат в тайне. Это позволяет бронемашинам выдержать прямое попадание российских Т-72, которые не смогут сравниться с гораздо лучшим британским танком» , – объясняет издание.

«Танки лучше всего использовать в «шоковых» операциях, когда их огневая сила и скорость могут застать врасплох и разбить врага. Подозреваю, что поразительная украинская армия покажет россиянам, что такое танковая война, если мы дадим им современные западные танки. В сочетании с БМП, которые уже предложили США и Франция, эта сила может обеспечить удар, необходимый для того, чтобы выбить россиян из Украины» , – сказал The Telegraph бывший командир Королевского танкового полка Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Между тем, бывший командир НАТО генерал Ричард Ширрефф сказал, что Британии стоило подарить Украине танки «еще много месяцев назад». Как пишет The Guardian, по мнению британского военного, «пора разоблачить блеф Путина об эскалации».

«Россияне уважают только одно – силу. Так было всегда в вопросах с Россией. Если ее победить, она отступит. Поэтому я думаю, что вместо переживаний по поводу эскалации мы должны сами больше усиливать поддержку, нам стоит дать украинцам больше возможностей. Потому что чем больше и чем быстрее мы им дадим, тем быстрее все кончится» , – считает Ширрефф.

По мнению бывшего командира НАТО, западные союзники должны были обеспечить Украину бронетанковыми возможностями, необходимыми для наступательных маневров, с самого начала войны.