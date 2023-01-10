Череватый: Под Соледаром ВСУ работают на максимальное истощение врага

Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск возле Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи (полученные сверхусилиями и большими потерями), вели к большой "пирровой" победе".

Напомним:

За сутки по Соледару и окрестностям этого города в Донецкой области россияне нанесли 86 обстрелов различными системами артиллерии.

Почему это важно: Сейчас Бахмутское направление фронта - одно из главных направлений удара врага.

Под Соледаром идут ожесточенные бои, российское руководство бросило на передовую спецназовцев ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений регулярной российской армии.