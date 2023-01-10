СМИ: Россия сократила артиллерийский огонь на отдельных участках фронта

На некоторых участках фронта войска РФ сократили артиллерийский огонь на 75%, сообщает СNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Украины, сообщает Новое время.

Отмечается, что артиллерийский огонь России резко сократился и официальные лица США и Украины пока не имеют четкого или однозначного объяснения этому.

По данным телеканала, РФ могла сократить использование артиллерийских боеприпасов из-за снарядного голода, или это может быть связано с изменением тактики на фоне успешных украинских наступлений.

"В любом случае, поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения" , — сообщили представители США и Украины.

В конце декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что российская оккупационная армия столкнулась с нехваткой различных боеприпасов и теперь Кремль ищет советские снаряды по всему миру.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявлял, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея.

В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.