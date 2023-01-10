В Генштабе сообщили подробности уничтожения российского судна

В Генштабе ВСУ сообщили подробности уничтожения вражеского судна, о котором утром 10 января говорилось в сведении об общих боевых потерях противника, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"В дельте реки Днепр, в районе острова Белогрудый, силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами поразили вражеский катер" , — отметили в Генштабе.

Стоит отметить, что ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что российский катер в Херсонской области был поражен артиллерийскими средствами.

Напомним, во вторник, 10 января, в Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении вражеского катера и анонсировали уточненную информацию по этому поводу. Таким образом, общее количество уничтоженных российских кораблей и катеров достигло 17. Среди них и крейсер "Москва", ушедший на дно Черного моря 14 апреля 2022 года. Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты "Нептун".