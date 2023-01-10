СМИ: США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины

Произошли "существенные" изменения в типе вооружения, которое США и их союзники начали предоставлять Украине, чтобы удовлетворить запросы Киева по поводу огневой мощи, сообщили двое высокопоставленных чиновников США, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет CNN.

Последнее объявление США о помощи включало больше наступательного оружия, такого как боевые машины Bradley и передовые ракетные системы большой дальности. Эксперты сходятся во мнении, что Bradley придают Киеву значительный новый наступательный потенциал.

"Я думаю, что украинцы поступят так, возьмут эти 50 Bradley и поместят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут железный кулак, который будет использован для проникновения в российскую линейную оборону" , - сказал генерал-лейтенант армии в отставке Бен Ходжес.

Один американский чиновник также отметил, что Украина соблюдает ограничения на использование оружия, предоставленного Западом, тем самым смягчая оговорку относительно отправки более мощных систем.

Напомним, обучение украинских военных по пользованию БМП Bradley начнется уже в конце этого месяца.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны США рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.