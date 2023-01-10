Президент Еврокомиссии: Украина должна получить все необходимое вооружение

Евросоюз и НАТО поддерживают передачу Украине необходимого современного вооружения для защиты от российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 10 января.

Отвечая на вопрос о том, как в ЕС и НАТО относятся к поставке Украине западных танков, в частности, Leopard 2 или Challenger 2, фон дер Ляйен подчеркнула:

«…Украина должна получить все необходимое военное оборудование, которое ей нужно и которое она может использовать, для защиты своей родины. Конечно, это означает современные системы противовоздушной обороны, а также другое современное военное оборудование… так долго, как это нужно Украине для защиты, потому что они также защищают основы Устава ООН и международного права».

Генсекретарь НАТО добавил, что приветствует объявления США, Германии и Франции о передаче Украине «новых типов БМП и других типов вооружения».

"Я приветствую фокус на системах, но мы также должны понимать, что речь не только о новых системах и платформах, но и о том, чтобы гарантировать, что это оружие и системы работают. Мы должны гарантировать поставку боеприпасов, запасных частей, обучение, обслуживание уже переданных систем" , — сказал он.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о передаче тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.﻿

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.