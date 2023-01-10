Гуменюк: ВСУ ударили по россиянам на Кинбурнской косе в ответ на обстрел Очакова

ВСУ в понедельник, 9 января, ударили по позициям оккупантов на Кинбурнской косе после российского обстрела Очакова, сообщает Новое время.

Об этом сообщила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу.

По ее словам, россияне обстреляли Очаков из-за успешной боевой работы ВСУ по технике и скоплению войск РФ. Гуменюк подчеркнула, что оккупанты регулярно «трусливо заезжают» на Кинбурнскую косу, совершают выстрелы по украинских городам и «немедленно ушиваются, потому что знают, что получат в ответ».

"Мы вчера снова отработали по их позициям там. Они получили ответ по результатам этого обстрела", — сказала она.

Также она подчеркнула, что в последнее время россияне активизировали воздушную разведку и применяют много беспилотников на Очаковском направлении.

Оккупанты в понедельник, 9 января, обстреляли Очаков. В результате ракетного удара были повреждены более 100 домов, а также больница.

По последним данным, пострадали 15 человек, среди которых есть ребенок.