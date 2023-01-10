Глава МИД Турции выразил поддержку украинской "формуле мира"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку "формуле мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года, сообщает Европейская правда.

Как сообщает Anadolu, об этом Чавушоглу сказал на пресс-конференции с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для решения войны в Украине, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала стремится достичь как прекращения огня, так и длительного мира.

"Безусловно, наша цель - прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем быстрее это произойдет, тем лучше" , - отметил он.

"Но существуют новые условия и реалии. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, а (президент Украины Владимир) Зеленский предложил мирный план из десяти пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу" , - добавил Чавушоглу.

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

В обращении к Конгрессу в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира. Подробностей о саммите пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.