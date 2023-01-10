Глава МИД Германии прибыла в Харьков с неанонсированным визитом

Во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с момента начала российской агрессивной войны.

В ходе визита в Харьков политик получила представление о положении людей в городе, за который уже давно идет борьба.

"Этот город олицетворяет абсолютное безумие российской агрессивной войны в Украине" , - заявила она.

В визите, который первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Фото: Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове (twitter.com/m_kormbaki)

Напомним, Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. Одновременно США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.