Глава МИД Германии прибыла в Харьков с неанонсированным визитом
Во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Tagesspiegel.
Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с момента начала российской агрессивной войны.
В ходе визита в Харьков политик получила представление о положении людей в городе, за который уже давно идет борьба.
"Этот город олицетворяет абсолютное безумие российской агрессивной войны в Украине", - заявила она.
В визите, который первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Напомним, Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. Одновременно США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.