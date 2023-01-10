ГПСУ: Россия постепенно перебрасывает свои войска из Беларуси на восток Украины
Российские оккупанты постепенно перебрасывают свои войска из Беларуси на восток Украины, чтобы усилить свою группировку, сообщает Новое время.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что ситуация на границе Украины и Беларуси остается контролируемой, а Госпогранслужба не фиксирует перемещение возле границы техники, личного состава или подразделений РФ и Беларуси. Демченко добавил, что происходит переброска очередных сил РФ на территорию Беларуси.
"В то же время, те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку на том направлении, где ведутся боевые действия", — сказал он.
Демченко отметил, что РФ нагнетает ситуацию на севере страны, чтобы придать большее значение этому направлению, и заставить ВСУ держать необходимое количество сил вблизи границ с Беларусью.
Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.