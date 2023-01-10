ОВА: Войска РФ нанесли ракетный удар по частному сектору Константиновки
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Обошлось без пострадавших, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли русские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.
Кириленко уточнил, что оккупанты попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов.
На месте работают спасатели и полиция.