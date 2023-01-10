Министр обороны Хорватии пообещал Резникову дальнейшую помощь

Министры обороны Украины и Хорватии Алексей Резников и Марио Баножич во вторник провели разговор в формате видеоконференции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило хорватское Минобороны.

Отмечается, что Баножич осудил российскую агрессию против Украины и выразил солидарность с украинским народом, подчеркнув, что Хорватия продолжит оказывать политическую, финансовую, техническую и гуманитарную помощь.

Во время разговора руководители оборонных ведомств обеих стран также обсудили вопросы и условия дальнейшей гуманитарной поддержки.

"Настойчивость украинского руководства и неудержимая победа украинских военных является правильным ответом на российскую вооруженную агрессию против Украины. Хорватия продолжит делать все возможное, чтобы помогать дружественной Украине на ее европейском пути" , - подчеркнул Баножич.

Несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, обсудив потребности Украины в оружии.

Напомним, 16 декабря хорватский парламент отклонил предложение о присоединении страны к миссии ЕС в поддержку украинских военных (EUMAM).

Поскольку ранее об отказе одобрить участие в миссии EUMAM заявил президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими симпатиями к РФ, для утверждения парламентом участия в миссии нужно было большинство в две трети голосов.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович, который инициировал голосование в парламенте, убеждал, что участие Загреба в военной миссии ЕС "является лишь последовательным, принципиальным и рациональным решением Хорватии, отвечающим ее национальным интересам".