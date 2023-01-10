Подоляк: Украина получит ЗРК Patriot к середине весны

Украинские силы получат ЗРК Patriot до середины весны, а на обучение военных и поставки систем в Украину понадобится до трех месяцев, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову.

"От 1,5 до 3 месяцев обучения и логистических поставок этих систем" , — сказал Подоляк.

Он добавил, что ближе к началу середины весны системы поступят в Украину. Также советник отметил, что на сегодняшний день известно о двух батареях Patriot по восемь пусковых установок, которые западные страны готовы передать Киеву.

"ЗРК Patriot — это фундаментальный, базовый элемент системы, вокруг которого в будущем будем перестраивать систему обороны" , — сказал Подоляк.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.

По данным американского телеканал CNN, украинские силы начнут обучаться работе с ЗРК Patriot в США уже на следующей неделе.