В Yasno прокомментировали ситуацию с электроэнергией в Киеве

Увеличение ограничений подачи электроэнергии в Киеве - новая реальность сейчас: генерация не увеличится, а потребление растет, дефицит становится больше, сообщает Экономическая правда.

Об этом написал в Facebook гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Объемы ограничений сейчас такие, что свет, наиболее вероятно, будут отключать в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас.

Генерация не увеличится, а потребление растет. Тот же дефицит становится больше", - пояснил он.

Также Коваленко рассказал, как распределяется электроэнергия между потребителями.

По его словам, распределением света на всех пользователей занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени.

"Планируют, как правило, на сутки вперед. Но за ситуацией следят в режиме реального времени.

Первой задачей по обеспечению у диспетчеров является подключение критической инфраструктуры. Эти объекты должны быть запитаны непрерывно, они - наиболее приоритетные. Это больницы, пожарные, коммунальные предприятия. Обычно они потребляют около 25-30% от общих объемов.

Далее нужно сбалансировано распределить оставшуюся электроэнергию между бытовыми потребителями и бизнесами. Здесь в ход идут очереди и группы", - пояснил он.

Обычно между объемами для населения и бизнесами есть баланс, добавил Коваленко.

"Но вот на новогодние праздники население не отключали именно из-за того, что отключили бизнес. И когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, они имеют такие же пропорциональные ограничения, что и население.