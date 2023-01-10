В Минобороны рассказали о тяжелых боях за Соледар

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что войска РФ продолжают штурм украинского города Соледар в Донецкой области, сообщает Новое время.

"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника" , — пишет она в Telegram.

Маляр добавила, что украинские военные мужественно держат оборону.

"Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация" , — сообщила она.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что за минувшие сутки войска РФ обстреливали Соледар 86 раз и сейчас там самая сложная ситуация на восточном фронте.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.