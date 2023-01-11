Погода в Украине на 11 января: В некоторых областях снег, местами гололед

Сегодня, 11 января, в западных областях Украины будут наблюдаться осадки в виде снега, местами с дождем и гололедицей. Температура в Киеве около 3-5° мороза, сообщает Деловая столица.

"Облачно с прояснениями. В западных и Одесской областях ночью и утром небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла" , — пишут синоптики.

На остальной территории без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза (в Крыму 2-7° тепла), в восточных и Сумской областях ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза.

В северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.