Из Украины начали ходить туристические автобусы со Starlink на борту

Только посмотрите до чего дошел прогресс. Глобальный спутниковый Интернет от компании SpaceX добрался и до украинских перевозчиков, сообщает Автоцентр.

На днях на одной из международных трасс удалось заснять поистине уникальный для нашего рынка туристический автобус Neoplan Cityliner. На его корме была смонтирована характерная тарелка Starlink. Видео выложил на свой страничку в Фейсбук Ruslan Gorovyi, подписав его: “Привіт, Ілоне!”.

Этот роскошный лайнер также привлекает вниманик и козырным номерным знаком – с одними единичками. Как удалось выяснить, этот диковинный автобус принадлежит компании “Транстемпо”, которая осуществляет регулярные рейсы из Украины в Польшу и Чехию.