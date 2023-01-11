Генштаб: РФ за сутки потеряла почти полтысячи человек и 10 танков

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки 10 января Российская Федерация потеряла порядка 490 военнослужащих, 10 танков, по 5 артиллерийских систем и боевых бронированных машин, также уничтожено два беспилотника.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ порядка 112 960 (+490) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 094 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5) ед,

артиллерийских систем ‒ 2 078 (+5) ед,

РСЗО ‒ 437 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 217 (+0) ед,

самолетов ‒ 285 (+0) ед,

вертолетов ‒ 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 862 (+2),

крылатых ракет ‒ 723 (+0),

кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 826 (+9) ед,

специальной техники ‒ 184 (+1).

Данные уточняются.