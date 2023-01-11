В ВСУ уверяют, что россияне еще не захватили Соледар

Заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности, заявляют в Вооруженных силах Украины, сообщает Украинская правда.

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, – это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите" , - подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию вражеской информационно-психологической операцией.