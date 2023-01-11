В ВСУ уверяют, что россияне еще не захватили Соледар
Заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности, заявляют в Вооруженных силах Украины, сообщает Украинская правда.
"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, – это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите", - подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию вражеской информационно-психологической операцией.
"Похоже на то, что местонахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков", – говорится в сообщении управления.