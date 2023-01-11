ГУР: Россия ограничила выезд для военнообязанных

По данным Главного управления разведки﻿ Минобороны Украины, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, даже для тех, кто ограниченно годен к службе.

"Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям "А", "Б" и "В".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях" , - говорится в сообщении ГУР.

При этом, как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно годным к военной службе.

Призывников, которые относятся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и зачисляют в запас.

Представитель российских властей заявил, что информация о запрете неправдива: "Это обычная информационная диверсия".