Омбудсмены Украины и РФ встретились в Турции для переговоров

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры﻿ с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран" , - сообщил Лубинец.

Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями, и что он продолжает работать для помощи каждому украинцу.

Издание Укринформ сообщило, что сейчас в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов проходит вторая двусторонняя встреча Лубинца и Москальковой.