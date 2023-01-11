Омбудсмены Украины и РФ встретились в Турции для переговоров

Омбудсмены Украины и РФ встретились в Турции для переговоров
Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры﻿ с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил Лубинец. 

Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями, и что он продолжает работать для помощи каждому украинцу.

Издание Укринформ сообщило, что сейчас в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов проходит вторая двусторонняя встреча Лубинца и Москальковой. 

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