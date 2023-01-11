Омбудсмены Украины и РФ встретились в Турции для переговоров
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил Лубинец.
Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями, и что он продолжает работать для помощи каждому украинцу.
Издание Укринформ сообщило, что сейчас в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов проходит вторая двусторонняя встреча Лубинца и Москальковой.