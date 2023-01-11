ЕК: Украина не вступит в ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ

Украина не сможет стать членом Европейского Союза до тех пор, пока на ее территории находятся российские войска. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщает Украинская правда.

"Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели" , - ответил Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные.

Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев - условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них - наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

Отметим, что открытие переговоров о вступлении (после чего Украине нужно будет адаптировать законодательство к европейскому по 35 переговорным главам, "закрывая" их одна за другой) технически невозможно раньше осени 2023 года.