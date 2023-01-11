Украина в прошлом году нарастила экспорт в ЕС на 4,2%

В Министерстве экономики сообщили﻿, что по предварительным оценкам Украина в 2032 году нарастила экспорт в страны ЕС на 4,2% до 28 млрд долларов.

Росту экспорта в ЕС способствовали, в частности, меры со стороны международных партнеров. Прежде всего - введение "торгового безвиза" с ЕС сроком на год, "таможенный безвиз" и "транспортный безвиз", а также работа инициативы ЕС "Пути солидарности".

Также, говорят в Минэкономики, помогли меры украинского правительства вроде либерализации налогов, дерегуляции, поддержки производителей и страхования экспорта с помощью Экспортно-кредитного агентства.

Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина в дальнейшем будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС, а затем меньше будет зависеть от морского экспорта даже после разблокирования всех портов.

В течение 2023 года динамика показателей внешней торговли постепенно будет наверстывать потери 2022 года, отметила она. Так, бюджет на 2023 год предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2%.