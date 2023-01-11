WSJ: США и союзники обсуждают потолок цен на нефтепродукты из РФ

Представители Минфина США во время встреч в Европе на этой неделе обсуждают план введения и уровень потолка цен на российские нефтепродукты.﻿ Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Экономическая правда.

Представители США и стран Европы обсуждают детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. По словам людей, знакомых с планами, санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: один на дорогие экспортные продукты, такие как дизельное топливо, а другой - на дешевые, такие как мазут.

Выбор цены для двух новых лимитов должен стать центральной темой переговоров между американскими и европейскими чиновниками.

В декабре США, Европейский Союз и союзники из G7 ограничили цену экспорта российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Эти санкции имели относительно умеренное влияние на мировые цены, в частности вследствие того, что РФ создала так называемый "теневой флот танкеров" - судов с неизвестными владельцами для обхода санкции по экспорту сырой нефти из России.

Санкции в отношении нефтепродуктов могут иметь большие экономические последствия, особенно учитывая то, что они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Ожидается, что России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены.

Флот судов, которые могут перевозить нефтепродукты, является меньшим и более специфическим, что означает, что Россия будет иметь меньше возможностей поставлять дизельное топливо и другие продукты любым покупателям на новые рынки в Латинской Америке и Африке. Индия и Китай. Эти страны являются крупнейшими импортерами российской нефти, и сами же являются крупными нефтепереработчиками, поэтому вряд ли будут покупать российские нефтепродукты, которые обычно идут в Европу.

Без доступа к европейскому рынку и под влиянием западных санкций в отношении поставок в другие страны, российское производство нефтепродуктов может сократиться, что уменьшит мировое предложение.

Напоминаем, ограничения Запада в отношении цен на российскую нефть стоит Кремлю 160 млн евро (172 млн долларов) в день.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает продажу российских нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен.

Страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ по морю, на уровне $60 за баррель.